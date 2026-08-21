Wie der Futtermangel die Preise in die Höhe treibt

Tierbesitzer klagen über den extremen Preisanstieg bei den Kosten für Heuballen. Während sich viele Rinderbauern bereits von ihren Tieren trennen mussten, werden Rösser nicht so schnell abgegeben. Die „Krone“ hat mit einer Pferdehalterin gesprochen, die verzweifelt leistbares Futter sucht.
In den vergangenen Jahren musste die Tierfreundin aus dem oberösterreichischen Bezirk Braunau mit rund 35 Euro pro Heuballen rechnen, aufgrund der heurigen Futterknappheit hätten sich die Preise zumindest verdoppelt. Neun Pferde leben auf ihrem Gnadenhof, pro Monat braucht die Innviertlerin zwölf bis 15 Ballen Heu.
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