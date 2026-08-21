Nach 0:8: Sind die Roten jetzt wieder standfest?

Die Vergangenheit ist abgehakt, der GAK blickt positiv in die Zukunft. In der wartet Freitag am Abend (19.30) auswärts Ried, wo die Kicker ein völlig anderes Gesicht als beim 0:8 bei Rapid zeigen wollen. Viel Zeit blieb Interimstrainer Joachim Standfest aber nicht, an Schrauben zu drehen.
„Ich kann es mir noch immer nicht erklären. Aber das Spiel und das 0:8 bei Rapid sind für uns schon wieder Geschichte“, sagt Abwehrchef Donovan Pines vor dem Match seines GAK am Freitag. „Jetzt braucht es auch die Erfahrung von uns Führungsspielern. Wir müssen positiv bleiben, fokussiert. Wir sind ja gleich wieder bei Ried gefordert.“
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