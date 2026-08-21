Nach 0:8: Sind die Roten jetzt wieder standfest?

„Ich kann es mir noch immer nicht erklären. Aber das Spiel und das 0:8 bei Rapid sind für uns schon wieder Geschichte“, sagt Abwehrchef Donovan Pines vor dem Match seines GAK am Freitag. „Jetzt braucht es auch die Erfahrung von uns Führungsspielern. Wir müssen positiv bleiben, fokussiert. Wir sind ja gleich wieder bei Ried gefordert.“