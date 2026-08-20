Regierungs-Streitfall: Wer zahlt die Dürrehilfe?

Acht Stunden – von 10 bis 18 Uhr – wurde am Donnerstag zwar weiterverhandelt, eine Einigung zeichnet sich aber nicht ab. Heute soll es weitergehen. Das bringt auch die SPÖ langsam in die Klemme. Am Montag ist Parteichef Andreas Babler Gast im ORF-Sommergespräch. Dort will er wohl nicht mit leeren Händen antreten.