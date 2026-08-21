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Von Straße abgekommen

Lkw-Anhänger krachte fast gegen Stromhäuschen

Vorarlberg
21.08.2026 10:49
Der Anhänger geriet auf der regennassen Straße über den Fahrbahnrand.
Der Anhänger geriet auf der regennassen Straße über den Fahrbahnrand.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Schreckmoment für einen polnischen Lkw-Lenker am Donnerstag in Meiningen (Vorarlberg): Sein Anhänger kam von der Fahrbahn ab und drohte, gegen ein Stromhäuschen zu krachen. Die Feuerwehr Rankweil sicherte den Anhänger und zog ihn zurück auf die Straße.

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Der Lenker des Lkw wollte vor dem Zollamt Meiningen von der L52 Schweizerstraße Richtung Sportplatz abbiegen, als sein Anhänger auf der regennassen Straße über den Fahrbahnrand geriet. Der Mann reagierte noch rechtzeitig und konnte verhindern, dass der Anhänger mit einem Stromhäuschen kollidierte.

Nur noch wenige Zentimeter trennten den Lkw-Anhänger vom Stromhäuschen.
Nur noch wenige Zentimeter trennten den Lkw-Anhänger vom Stromhäuschen.(Bild: Mathis Fotografie)
Die Feuerwehr sicherte den Anhänger und zog ihn mit einer Seilwinde zurück auf die Straße.
Die Feuerwehr sicherte den Anhänger und zog ihn mit einer Seilwinde zurück auf die Straße.(Bild: Mathis Fotografie)
Die L52 musste für die Fahrzeugbergung komplett gesperrt werden. Dies führte zu massivem ...
Die L52 musste für die Fahrzeugbergung komplett gesperrt werden. Dies führte zu massivem Rückstau in beide Richtungen.(Bild: Mathis Fotografie)

Mit Seilwinde zurück
Die Rankweiler Feuerwehren rückten zur Bergung des Fahrzeugs aus. Die Einsatzkräfte befestigten ein Abschleppkabel an der Felge des Anhängers und zogen diesen mittels Seilwinde zurück auf die Straße.

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Während der Bergungsarbeiten musste die L52 komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau sowohl in Richtung Schweiz als auch durch Meiningen.

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