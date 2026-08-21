Lkw-Anhänger krachte fast gegen Stromhäuschen

Der Lenker des Lkw wollte vor dem Zollamt Meiningen von der L52 Schweizerstraße Richtung Sportplatz abbiegen, als sein Anhänger auf der regennassen Straße über den Fahrbahnrand geriet. Der Mann reagierte noch rechtzeitig und konnte verhindern, dass der Anhänger mit einem Stromhäuschen kollidierte.