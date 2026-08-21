Lkw-Anhänger krachte fast gegen Stromhäuschen

Schreckmoment für einen polnischen Lkw-Lenker am Donnerstag in Meiningen (Vorarlberg): Sein Anhänger kam von der Fahrbahn ab und drohte, gegen ein Stromhäuschen zu krachen. Die Feuerwehr Rankweil sicherte den Anhänger und zog ihn zurück auf die Straße.
Der Lenker des Lkw wollte vor dem Zollamt Meiningen von der L52 Schweizerstraße Richtung Sportplatz abbiegen, als sein Anhänger auf der regennassen Straße über den Fahrbahnrand geriet. Der Mann reagierte noch rechtzeitig und konnte verhindern, dass der Anhänger mit einem Stromhäuschen kollidierte.
Mit Seilwinde zurück
Die Rankweiler Feuerwehren rückten zur Bergung des Fahrzeugs aus. Die Einsatzkräfte befestigten ein Abschleppkabel an der Felge des Anhängers und zogen diesen mittels Seilwinde zurück auf die Straße.
Während der Bergungsarbeiten musste die L52 komplett gesperrt werden. Dies führte zu einem erheblichen Rückstau sowohl in Richtung Schweiz als auch durch Meiningen.
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