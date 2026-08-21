Neuer „Prinz von Belgien“: Laurent erkennt Sohn an

Belgien hat einen neuen Prinzen! Denn wie jetzt bekannt wurde, hat Prinz Laurent (62), Bruder von Belgiens König Philippe (66), seinen unehelichen Sohn Clément Vandenkerckhove auch offiziell vor einem Standesbeamten anerkannt. Der 26-Jährige darf somit einen Prinzentitel tragen.
Wie die belgische Zeitung „Le Soir“ berichtete, habe diese rechtliche Anerkennung der Vaterschaft bereits im Februar stattgefunden. Das bestätigte auch Cléments Stiefvater, Frans Vancoppenolle, gegenüber dem Fernsehsender „VRT“.
Clément ist Prinz, aber nicht in der Thronfolge
Dank dieses Schritts darf Clément, der aus einer früheren Beziehung von Prinz Laurent mit der flämischen Sängerin Iris Vandenkerckhove stammt, nun nicht nur den Namen seines Vaters, Sachsen-Coburg, tragen, sondern sich auch „Prinz von Belgien“ nennen.
Aber obwohl der 26-Jährige als vollwertiger Erbe gilt, wird er weder ein offizielles Amt noch einen Rang bekleiden. Außerdem erhalte er keine royalen Aufgaben und sei zudem nicht in der Thronfolge. Auch finanziell muss Clément weiterhin auf eigenen Beinen stehen, denn Apanage bekommt er keine.
„Stolz“ auf Namen seiner Mutter
Dass Clément seinen Nachnamen ablegen wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Immerhin erklärte der 26-Jährige unlängst in einem Interview, dass er sehr „stolz“ darauf sei. „Diesen Familiennamen aufzugeben wäre ein Verrat an allem, was meine Mutter für mich getan hat.“
Erst mit 16 erfuhr Clément, dass sein Vater ein waschechter Royal ist, mit Prinz Laurent in Kontakt zu treten traute er sich erst mit 20. Dass sich Vater und Sohn seitdem schon eine echte Verbindung aufgebaut haben, das beweist unter anderem auch ein gemeinsamer Schnappschuss zum diesjährigen Vatertag auf Instagram.
In einem Interview verriet Clément zudem einmal über seinen royalen Papa: „Er gibt mir viel Unterstützung. Wenn ich ihn brauche, ist er da.“
Prinzessin Delphine kämpfte jahrelang um Anerkennung
Die Familiengeschichte von Clément Vandenkerckhove erinnert unterdessen an den jahrelangen Kampf seiner Tante Prinzessin Delphine (58). Die uneheliche Tochter des früheren Königs Albert II. von Belgien musste bis 2020 warten, bis der heute 92-Jährige nach einem DNA-Test zugab, ihr leiblicher Vater zu sein.
Ein Gericht entschied schließlich, dass Delphine den Titel „Prinzessin von Belgien“ und den Namen Sachsen-Coburg tragen darf. Mittlerweile nimmt sie auch immer wieder an royalen Veranstaltungen teil.
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