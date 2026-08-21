Neuer „Prinz von Belgien“: Laurent erkennt Sohn an

Aber obwohl der 26-Jährige als vollwertiger Erbe gilt, wird er weder ein offizielles Amt noch einen Rang bekleiden. Außerdem erhalte er keine royalen Aufgaben und sei zudem nicht in der Thronfolge. Auch finanziell muss Clément weiterhin auf eigenen Beinen stehen, denn Apanage bekommt er keine.