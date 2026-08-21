Warum sich die SPÖ jetzt Hilfe von der Kirche holt

Denn ausgerechnet die Katholische Männerbewegung springt Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) jetzt zur Seite. Gemeinsam mit den ÖVP-Frauen fordert die größte kirchliche Männerorganisation des Landes: „Nur Ja heißt Ja“. Damit gerät die Bundes-ÖVP zunehmend unter Druck.