Allerheiligen erstrahlt in einem neuen „Glanz“

Wer den Sportplatz in Allerheiligen kennt, der weiß, dass es dort in puncto ausreichender Beleuchtung massiven Nachholbedarf gegeben hat. Jetzt erstrahlt der urige Sportplatz auf der südsteirischen Anhöhe aber in einem neuen Glanz, wird just bei der ersten Heimpartie der „Gallier“ nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga am Freitag gegen Weiz das neue LED-Flutlicht eingeweiht.