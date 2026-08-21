Allerheiligen erstrahlt in einem neuen „Glanz“

In der neuen Regionalliga Süd und der höchsten steirischen Liga im Unterhaus, der Landesliga, wartet am Wochenende wieder eine Derby-Lawine auf die Fans. Die Highlights der letzten Woche im Video, die Vorschau auf den kommenden Steirer-Kick – das alles finden Sie hier.
Wer den Sportplatz in Allerheiligen kennt, der weiß, dass es dort in puncto ausreichender Beleuchtung massiven Nachholbedarf gegeben hat. Jetzt erstrahlt der urige Sportplatz auf der südsteirischen Anhöhe aber in einem neuen Glanz, wird just bei der ersten Heimpartie der „Gallier“ nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga am Freitag gegen Weiz das neue LED-Flutlicht eingeweiht.
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