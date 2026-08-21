„Gegenangriff“: So geht’s nach Bayern-Drama weiter

„Ich freue mich auf den Gegenangriff von ihm. Wenn er alle Fragen wieder auf dem Platz beantwortet!“ Nach den beängstigenden Szenen rund um Jamal Musiala, der innerhalb weniger Tage zweimal zusammengebrochen war, meldete sich nun auch Trainer Vincent Kompany zu Wort.
„Es ist das erste Mal, dass es in der Öffentlichkeit ist. Der erste Schockmoment war aber für uns vor längerer Zeit. Daher sprechen wir aktuell gar nicht so viel darüber. Wir sind seit Längerem vorbereitet“, schilderte Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Supercup-Duell mit Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).
Nach seinem Kollaps beim Testspiel gegen Heidenheim am Dienstag machte Musiala eine neurologische Dysfunktion öffentlich und dass er deshalb Absencen erlebe. Die Bayern wussten schon länger über die Probleme des 23-Jährigen Bescheid.
„Jede Entscheidung wurde mit den allerbesten Informationen getroffen. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen“, betonte Kompany. Und verriet den weiteren Plan: „Er wird diese Woche individuell trainieren. Er hat ein bisschen was in der Behandlung geändert, das hat ein bisschen Nebenwirkungen gezeigt. Es ist völlig normal, dass man etwas in einer Behandlung ändert. Jetzt wollen wir es wieder zurückhaben, wie wir es vorher hatten.“
Nicht im Supercup-Kader
Im Franz-Beckenbauer-Supercup wird Musiala nicht mit dabei sein, er fehlt im Kader. Dennoch zeigte sich sein Coach zuversichtlich. „Ich weiß, dass er einen Riesenfortschritt in diesem Sommer gemacht hat. Auch im Training zeigt er das. Wir freuen uns darauf, wenn er das wieder in den Spielen zeigen kann“, so Kompany.
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