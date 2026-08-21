„Gegenangriff“: So geht’s nach Bayern-Drama weiter

„Jede Entscheidung wurde mit den allerbesten Informationen getroffen. Wir wissen, wie wir damit umgehen müssen“, betonte Kompany. Und verriet den weiteren Plan: „Er wird diese Woche individuell trainieren. Er hat ein bisschen was in der Behandlung geändert, das hat ein bisschen Nebenwirkungen gezeigt. Es ist völlig normal, dass man etwas in einer Behandlung ändert. Jetzt wollen wir es wieder zurückhaben, wie wir es vorher hatten.“