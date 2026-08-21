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Böden trocken: Rechnen Sie heuer mit Hochwasser?

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21.08.2026 11:51
Nach Dürren steigt auch die Gefahr für Hochwasser.
Nach Dürren steigt auch die Gefahr für Hochwasser.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die Unwetter der vergangenen Tage und die Dürre davor halten Österreich auf Trab. Umgeworfene Lkws, entwurzelte Bäume und abgedeckte Dächer sprechen eine eindeutige Sprache. Unsere Frage des Tages vom 21. August lautet: „Böden trocken wie nie: Rechnen Sie heuer mit Hochwasser?“

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Haben Sie das Gefühl, dass Unwetter von Jahr zu Jahr stärker und häufiger werden? Waren Sie oder jemand in Ihrer Umgebung persönlich betroffen von Sturm, Starkregen oder Gewittern? Befürchten Sie aufgrund der vorangegangenen Dürre und der sehr trockenen Böden, dass die Gefahr für Hochwasser steigt? Wie können wir uns vor Extremwetterlagen besser schützen? 

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