Böden trocken: Rechnen Sie heuer mit Hochwasser?

Haben Sie das Gefühl, dass Unwetter von Jahr zu Jahr stärker und häufiger werden? Waren Sie oder jemand in Ihrer Umgebung persönlich betroffen von Sturm, Starkregen oder Gewittern? Befürchten Sie aufgrund der vorangegangenen Dürre und der sehr trockenen Böden, dass die Gefahr für Hochwasser steigt? Wie können wir uns vor Extremwetterlagen besser schützen?