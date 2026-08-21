Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zoo-Sensation

Python „Jodie“ hat Kampf gegen Krebs gewonnen

Ausland
21.08.2026 12:02
Die 23-jährige Python „Jodie“ ist nach einer neuartigen Krebsbehandlung wieder gesund. Die nach ...
Die 23-jährige Python „Jodie“ ist nach einer neuartigen Krebsbehandlung wieder gesund. Die nach Hollywoodstar Jodie Foster benannte Schlange lebt seit rund 20 Jahren im Chester Zoo (Symbolbild).(Bild: kislovas - stock.adobe.com)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Eine 4,5 Meter lange Python im britischen Chester Zoo hat den Kampf gegen Krebs gewonnen. Die nach Schauspielerin Jodie Foster benannte Schlange wurde mit einer neuartigen Methode behandelt und ist inzwischen krebsfrei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die 23 Jahre alte Python „Jodie“ hat eine schwere Zeit hinter sich. Nachdem sie immer weniger gefressen und sich auffällig ruhig verhalten hatte, entdeckten Tierärztinnen und Tierärzte einen bösartigen Tumor in ihrem Kiefer. Der Krebs wurde zunächst operativ entfernt, doch damit war die Erkrankung noch nicht überstanden. Denn der Tumor kehrte zurück. Für „Jodie“ wurde die Situation immer gefährlicher, weil ihr das Fressen immer schwerer fiel. Die Tierärztinnen und Tierärzte des Chester Zoos suchten deshalb nach einer Möglichkeit, die Schlange zu retten.

Gemeinsam mit Krebsspezialisten entschieden sie sich für eine ungewöhnliche Methode: die Elektrochemotherapie, kurz ECT. Dabei wurde „Jodie“ zunächst operiert. Anschließend behandelte das Ärzteteam das betroffene Gewebe mit elektrischen Impulsen, um verbliebene Krebszellen gezielt zu bekämpfen. „Wir mussten damit rechnen, sie zu verlieren“, erklärte Tierarzt Ian Ashpole. Nach Angaben des Zoos ist es das erste Mal, dass eine solche Behandlung bei einer Schlange angewandt wurde.

Lesen Sie auch:
Seit ihrer zehnten Lebenswoche war „Nala“ bei der Frau.
Krone Plus Logo
Gesetz beinhart
Frau darf ihre krebskranke Hündin nicht besuchen
30.01.2026

Die Therapie scheint erfolgreich gewesen zu sein. Bei einer Untersuchung in dieser Woche stellten die Tierärztinnen und Tierärzte fest, dass „Jodie“ krebsfrei ist. Sie frisst wieder normal und zeigt laut Zoo ihr gewohntes lebhaftes und temperamentvolles Verhalten.

Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist das eine große Erleichterung. „Jodie“ lebt bereits seit rund 20 Jahren im Chester Zoo und ist dort längst eine Attraktion. Nun kann die Python ihren Alltag wieder so führen wie vor ihrer Erkrankung und hat gleichzeitig möglicherweise den Weg für neue Behandlungsmöglichkeiten bei Reptilien geebnet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.08.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Schlange
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf