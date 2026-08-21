Python „Jodie“ hat Kampf gegen Krebs gewonnen

Die 23 Jahre alte Python „Jodie“ hat eine schwere Zeit hinter sich. Nachdem sie immer weniger gefressen und sich auffällig ruhig verhalten hatte, entdeckten Tierärztinnen und Tierärzte einen bösartigen Tumor in ihrem Kiefer. Der Krebs wurde zunächst operativ entfernt, doch damit war die Erkrankung noch nicht überstanden. Denn der Tumor kehrte zurück. Für „Jodie“ wurde die Situation immer gefährlicher, weil ihr das Fressen immer schwerer fiel. Die Tierärztinnen und Tierärzte des Chester Zoos suchten deshalb nach einer Möglichkeit, die Schlange zu retten.