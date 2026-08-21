Zoo-Sensation
Python „Jodie“ hat Kampf gegen Krebs gewonnen
Eine 4,5 Meter lange Python im britischen Chester Zoo hat den Kampf gegen Krebs gewonnen. Die nach Schauspielerin Jodie Foster benannte Schlange wurde mit einer neuartigen Methode behandelt und ist inzwischen krebsfrei.
Die 23 Jahre alte Python „Jodie“ hat eine schwere Zeit hinter sich. Nachdem sie immer weniger gefressen und sich auffällig ruhig verhalten hatte, entdeckten Tierärztinnen und Tierärzte einen bösartigen Tumor in ihrem Kiefer. Der Krebs wurde zunächst operativ entfernt, doch damit war die Erkrankung noch nicht überstanden. Denn der Tumor kehrte zurück. Für „Jodie“ wurde die Situation immer gefährlicher, weil ihr das Fressen immer schwerer fiel. Die Tierärztinnen und Tierärzte des Chester Zoos suchten deshalb nach einer Möglichkeit, die Schlange zu retten.
Gemeinsam mit Krebsspezialisten entschieden sie sich für eine ungewöhnliche Methode: die Elektrochemotherapie, kurz ECT. Dabei wurde „Jodie“ zunächst operiert. Anschließend behandelte das Ärzteteam das betroffene Gewebe mit elektrischen Impulsen, um verbliebene Krebszellen gezielt zu bekämpfen. „Wir mussten damit rechnen, sie zu verlieren“, erklärte Tierarzt Ian Ashpole. Nach Angaben des Zoos ist es das erste Mal, dass eine solche Behandlung bei einer Schlange angewandt wurde.
Die Therapie scheint erfolgreich gewesen zu sein. Bei einer Untersuchung in dieser Woche stellten die Tierärztinnen und Tierärzte fest, dass „Jodie“ krebsfrei ist. Sie frisst wieder normal und zeigt laut Zoo ihr gewohntes lebhaftes und temperamentvolles Verhalten.
Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist das eine große Erleichterung. „Jodie“ lebt bereits seit rund 20 Jahren im Chester Zoo und ist dort längst eine Attraktion. Nun kann die Python ihren Alltag wieder so führen wie vor ihrer Erkrankung und hat gleichzeitig möglicherweise den Weg für neue Behandlungsmöglichkeiten bei Reptilien geebnet.
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