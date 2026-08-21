Fahrgäste in Schweden retteten 50 Menschen

Während viele Fahrgäste panisch reagierten, blieben Maria Hjelte (63) und Niranjan Nithyanandam ruhig und eilten zum Busfahrer, um ihm zu helfen. Das Fahrzeug fuhr zu diesem Zeitpunkt bereits mit rund 90 Kilometern pro Stunde von rechts nach links über die Autobahn nahe der Stadt Jönköping. Den beiden gelang es schließlich, den Bus gegen die Mittelleitplanke zu lenken, wodurch die Geschwindigkeit deutlich gedrosselt wurde. Das führte zudem dazu, dass der Fuß des bewusstlosen Busfahrers vom Pedal rutschte. Das Fahrzeug mit etwa 50 Menschen blieb stehen.