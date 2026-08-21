Busfahrer bewusstlos
Fahrgäste in Schweden retteten 50 Menschen
Schock für etwa 50 Fahrgäste eines Busses in Schweden: Der Fahrer hatte das Bewusstsein verloren und war mit dem Fuß noch auf dem Gaspedal. Zwei Fahrgästen ist es zu verdanken, dass kein größeres Unglück passierte.
Sie habe bemerkt, dass der Bus fast von der Straße abgekommen sei, sagte Tilda Ivarsson Wiréhn (28) zur schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“. Dann habe der Busfahrer das Fenster bei seinem Sitz geöffnet. „Ich dachte, er braucht wahrscheinlich frische Luft. Aber kurz darauf fiel er mit dem Kopf nach vorn aufs Lenkrad. Alle im Bus schrien auf und riefen: ‘Wach auf, wach auf!‘. Aber er reagierte nicht“, erzählte die 28-jährige Augenzeugin.
Während viele Fahrgäste panisch reagierten, blieben Maria Hjelte (63) und Niranjan Nithyanandam ruhig und eilten zum Busfahrer, um ihm zu helfen. Das Fahrzeug fuhr zu diesem Zeitpunkt bereits mit rund 90 Kilometern pro Stunde von rechts nach links über die Autobahn nahe der Stadt Jönköping. Den beiden gelang es schließlich, den Bus gegen die Mittelleitplanke zu lenken, wodurch die Geschwindigkeit deutlich gedrosselt wurde. Das führte zudem dazu, dass der Fuß des bewusstlosen Busfahrers vom Pedal rutschte. Das Fahrzeug mit etwa 50 Menschen blieb stehen.
Wahrscheinlich Schlaganfall erlitten
„Der Einsatz der beiden war fantastisch. Ich möchte nicht daran denken, was sonst passiert wäre. Im Bus waren auch viele Kinder“, sagte der Pressesprecher der zuständigen Polizei später. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Busfahrer wieder ansprechbar. Er habe möglicherweise einen Schlaganfall erlitten und sei mit der Rettung in das nächste Krankenhaus gebracht worden, hieß es.
„Ich war ganz sicher, dass wir sterben werden. Ich hatte das Handy in der Hand, also filmte ich alles, damit die Leute sehen könnten, was passiert war“, sagte Augenzeugin Ivarsson Wiréhn.
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