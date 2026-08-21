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2018 den Sohn getötet

Mutter sticht in Bus mit Messer auf Tochter ein

Oberösterreich
21.08.2026 05:30
Die Bluttat geschah in einem Postbus in Bad Goisern (OÖ).
Die Bluttat geschah in einem Postbus in Bad Goisern (OÖ).(Bild: Krone-Collage/Kerschbaummayr Werner, Wolfography.at)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Verstörende Szenen spielten sich am Montag in einem Postbus in Bad Goisern (OÖ) ab. Eine 45-Jährige schrie „Dämon, Dämon!“ und attackierte ihre 13-jährige Tochter mit einem Messer. 2018 hatte die Verdächtige bereits ihren achtmonatigen Sohn getötet.

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Während ganz Österreich noch von der Tragödie in der Steiermark erschüttert ist – ein Familienvater erstach dort seine Tochter (8) –, passierte in Bad Goisern fast zeitgleich beinahe dieselbe Tragödie.

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