Altstadt-Sperre zeigt nur wenige Auswirkungen

Trotz Einfahrtsverbots in die Salzburger Altstadt sind viele Parkende Touristen. Zudem fehlt aktuell beim Rotkreuz-Parkplatz die Zufahrtschranke. Die „Krone“ war vor Ort, um sich ein Bild von der Situation zu machen.
Seit sieben Wochen ist die Zufahrt in die Salzburger Altstadt für Autos gesperrt. Aber wie sieht die Situation aktuell eigentlich aus? Ein „Krone“-Lokalaugenschein am Rotkreuz-Parkplatz beweist: Gerade einmal zehn Fahrzeuge hatten ein hiesiges Kennzeichen, welches zur Zufahrt in die Stadt berechtigt. Die restlichen 54 Stellplätze waren zum Zeitpunkt der Besichtigung durch anderweitige Nummernschilder besetzt.
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