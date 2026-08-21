Altstadt-Sperre zeigt nur wenige Auswirkungen

Seit sieben Wochen ist die Zufahrt in die Salzburger Altstadt für Autos gesperrt. Aber wie sieht die Situation aktuell eigentlich aus? Ein „Krone“-Lokalaugenschein am Rotkreuz-Parkplatz beweist: Gerade einmal zehn Fahrzeuge hatten ein hiesiges Kennzeichen, welches zur Zufahrt in die Stadt berechtigt. Die restlichen 54 Stellplätze waren zum Zeitpunkt der Besichtigung durch anderweitige Nummernschilder besetzt.