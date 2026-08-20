Neue Unternehmen gegen „freiwillige“ Spenden

Politologen zufolge seien bedeutende Teile aus der russischen Macht- und Wirtschaftselite unzufrieden mit dem Kriegsverlauf und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Problemen. Zumal die Superreichen zuletzt dazu verdonnert wurden, „freiwillig“ die Kriegskassen zu füllen. „Der Kreml hätte also ein Motiv, die Stimmung wieder anzuheben, indem er eine wertvolle Firma wie Nestlé verscherbelt“, heißt es in einer Analyse des Schweizer Fernsehens SRF.