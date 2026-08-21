Skorpion-Funde stellen Biologen vor großes Rätsel

Eine nicht heimische Art wurde zum zweiten Mal in Graz-Mariatrost entdeckt: Innerhalb eines Jahres tauchten bei einer Familie zwei Italienskorpione auf. Zumindest eines der Tiere dürfte als blinder Passagier aus dem Urlaub mitgereist sein, sicher ist das aber nicht. Es könnte auch sein, dass sich die Art in der Steiermark bereits etabliert hat.
„Panisch“ habe sie reagiert, erzählt Maria R., als sie im Sommer 2025 an der Wand ihrer Garage im Grazer Bezirk Mariatrost einen kleinen schwarzen Skorpion entdeckte. „Ich wusste ja nicht, ob das Tier giftig ist oder nicht.“ Einen Gedanken hatte die Grazerin allerdings sofort: Kurz zuvor war sie aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt. „Der Verdacht, dass wir den Exoten als blinden Passagier mit nach Hause gebracht haben, lag nahe.“ Vergangene Woche dann das Déjà-vu.
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