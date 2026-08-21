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In Graz angesiedelt?

Skorpion-Funde stellen Biologen vor großes Rätsel

Steiermark
21.08.2026 05:30
Der Italienskorpion ist wie jeder Skorpion giftig. Für Menschen ist er aber nicht gefährlich.
Der Italienskorpion ist wie jeder Skorpion giftig. Für Menschen ist er aber nicht gefährlich.(Bild: Krone KREATIV/Ökoteam Graz/Christian Komposch)
Porträt von Barbara Winkler
Von Barbara Winkler

Eine nicht heimische Art wurde zum zweiten Mal in Graz-Mariatrost entdeckt: Innerhalb eines Jahres tauchten bei einer Familie zwei Italienskorpione auf. Zumindest eines der Tiere dürfte als blinder Passagier aus dem Urlaub mitgereist sein, sicher ist das aber nicht. Es könnte auch sein, dass sich die Art in der Steiermark bereits etabliert hat.

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„Panisch“ habe sie reagiert, erzählt Maria R., als sie im Sommer 2025 an der Wand ihrer Garage im Grazer Bezirk Mariatrost einen kleinen schwarzen Skorpion entdeckte. „Ich wusste ja nicht, ob das Tier giftig ist oder nicht.“ Einen Gedanken hatte die Grazerin allerdings sofort: Kurz zuvor war sie aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt. „Der Verdacht, dass wir den Exoten als blinden Passagier mit nach Hause gebracht haben, lag nahe.“ Vergangene Woche dann das Déjà-vu.

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