Skorpion-Funde stellen Biologen vor großes Rätsel

„Panisch“ habe sie reagiert, erzählt Maria R., als sie im Sommer 2025 an der Wand ihrer Garage im Grazer Bezirk Mariatrost einen kleinen schwarzen Skorpion entdeckte. „Ich wusste ja nicht, ob das Tier giftig ist oder nicht.“ Einen Gedanken hatte die Grazerin allerdings sofort: Kurz zuvor war sie aus einem Italien-Urlaub zurückgekehrt. „Der Verdacht, dass wir den Exoten als blinden Passagier mit nach Hause gebracht haben, lag nahe.“ Vergangene Woche dann das Déjà-vu.