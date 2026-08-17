Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“

Für die NEOS wird die Luft zunehmend dünner: Nach Kritik von Parteigründer Matthias Strolz und dem neuerlichen Wirbel um Veit Dengler geraten die Pinken auch bei den Umfragen unter Druck. Meinungsforscher Christoph Haselmayer sieht die Partei an einer entscheidenden Weggabelung und ortet das größte Problem ganz oben: Die Parteispitze habe sich „in einem Elfenbeinturm“ abgeschottet.