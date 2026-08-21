Warum bei dieser Schwedin plötzlich alle ausrasten

An Tag 1 des diesjährigen Frequency Festivals in St. Pölten sorgte vor allem eine für Begeisterung: Zara Larsson. Mit Hits wie „Lush Life“ und jeder Menge Star-Appeal zog sie das Publikum in ihren Bann und zeigte einmal mehr, warum der Hype um sie ungebrochen ist. Mehr dazu im Video.