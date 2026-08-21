So gefährlich sind Mähroboter für Kinder und Tiere

Roboter nicht in der Nacht einsetzen

„Der Markt für Mähroboter boomt: Damit steigt auch die Zahl der verletzten und getöteten Tiere. Diesen traurigen Trend können wir bestätigen“, erklärte Alexios Wiklund, Sprecher des Österreichischen Tierschutzvereins. Besonders gefährdet sind nacht- und dämmerungsaktive Kleintiere wie Igel, Amphibien wie Frösche und Kröten, Reptilien wie Eidechsen und Blindschleichen, bodennahe Jungvögel sowie zahlreiche Insektenarten. Viele nachtaktive Wildtiere wie Igel sind in den Abend- und Nachtstunden in unseren Gärten auf Futtersuche. Um Tiere zu schützen, sollten Mähroboter zwischen 19.00 und 7.00 Uhr nicht eingesetzt werden, empfiehlt der Tierschutzverein.