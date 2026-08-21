So gefährlich sind Mähroboter für Kinder und Tiere

Rund 920 Menschen müssen jährlich wegen Verletzungen durch Rasenmäher im Spital behandelt werden. Für Kinder und Tiere sind insbesondere Mähroboter kritisch.
Für die Orientierung ist ein Mähroboter mit Sensoren ausgestattet, die auf Hindernisse reagieren und erkennen sollen, wenn das Gerät angehoben oder gekippt wird. In diesem Fall sollte die Rotation der Klingen sofort stoppen. Kleine oder flache „Hindernisse“ werden aber nicht immer ausreichend erkannt, warnten das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und der Österreichische Tierschutzverein am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung.
Niemals unbeaufsichtigt im Garten lassen
Kleinkinder sind durch Mähroboter besonders gefährdet, weil sie sich nahe am Boden bewegen und Gefahren nicht rechtzeitig erkennen oder richtig einschätzen können. In der Vergangenheit haben sich dadurch bereits schwere Unfälle ereignet. Verletzungen betreffen oft Füße und Hände. Kinder wie auch Haustiere sollten sich daher nicht unbeaufsichtigt im Garten aufhalten, wenn der Mähroboter seine Runden dreht.
Roboter nicht in der Nacht einsetzen
„Der Markt für Mähroboter boomt: Damit steigt auch die Zahl der verletzten und getöteten Tiere. Diesen traurigen Trend können wir bestätigen“, erklärte Alexios Wiklund, Sprecher des Österreichischen Tierschutzvereins. Besonders gefährdet sind nacht- und dämmerungsaktive Kleintiere wie Igel, Amphibien wie Frösche und Kröten, Reptilien wie Eidechsen und Blindschleichen, bodennahe Jungvögel sowie zahlreiche Insektenarten. Viele nachtaktive Wildtiere wie Igel sind in den Abend- und Nachtstunden in unseren Gärten auf Futtersuche. Um Tiere zu schützen, sollten Mähroboter zwischen 19.00 und 7.00 Uhr nicht eingesetzt werden, empfiehlt der Tierschutzverein.
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