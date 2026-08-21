Reptilien-Drama: Tierhalter stehen vor Gericht

Angeklagtes Paar habe Überblick verloren

Auf die Frage des Richters, wie es mit den Tieren so weit kommen konnte, zeigten sich die Angeklagten schnell schuldig: „Wir wollten sie nicht quälen. Es tut uns leid und wir übernehmen dafür die volle Verantwortung.“ Die beiden haben über die Jahre zu viele Tiere angehäuft, dann den Überblick verloren und sich somit auch weniger um ihre Schützlinge gekümmert.