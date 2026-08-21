US-Nachbarn jubeln über Umzug von Harry und Meghan

„Viele werden froh sein“

Auch ein anderer Nachbar freut sich, dass sich die Aufregung um das Paar in Montecito bald legen wird. Denn obwohl in dem kalifornischen Städtchen zahlreiche Promis ihr Zuhause gefunden haben – etwa Gwyneth Paltrow oder Oprah Winfrey –, habe es schon vor dem Umzug des Herzogspaares in ihre Traumvilla Vorbehalte gegeben, schilderte dieser. „Als wir zum ersten Mal hörten, dass die beiden nach Montecito ziehen, gab es definitiv Sorgen.“