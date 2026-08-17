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Nach Schreck im Testspiel: Update zu Konrad Laimer

Deutsche Bundesliga
17.08.2026 15:59
Konrad Laimer hatte wohl Glück im Unglück.
Konrad Laimer hatte wohl Glück im Unglück.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Vorbereitungsmatch seiner Bayern gegen RB Leipzig, gibt es rund um Konrad Laimer jetzt leichte Entwarnung. Der ÖFB-Teamspieler wird offenbar nicht länger ausfallen und könnte schon bald wieder eine Option für Trainer Vincent Kompany sein!

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Am Wochenende hatte Konrad Laimer nach einem Schlag beim Testspiel gegen Leipzig verletzt ausgewechselt werden müssen. Der Fuß des ÖFB-Teamspielers war geschwollen, er hatte gestützt den Platz verlassen.

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Laimer bald wieder dabei
Beim sogenannten Allianz Team Day am Montag zeigte sich Laimer bei der Teampräsentation, fehlte allerdings im Mannschaftstraining. Laut der Abendzeitung liegt bei ihm keine gröbere Verletzung vor.

Die genaue Ausfalldauer ist derzeit noch nicht bekannt. Der Österreicher soll aber schon bald wieder eine Option für Trainer Kompany sein. „Es ist alles gut, ich habe einen Schlag abbekommen – aber alles halb so wild. Es ist kein langer Ausfall, das sollte bald wieder funktionieren“, wird Laimer von „fcbinside.de“ zitiert. Ob er beim Supercup am Samstag gegen Dortmund mitwirken kann, ist ungewiss.

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