Nach Schreck im Testspiel: Update zu Konrad Laimer

Die genaue Ausfalldauer ist derzeit noch nicht bekannt. Der Österreicher soll aber schon bald wieder eine Option für Trainer Kompany sein. „Es ist alles gut, ich habe einen Schlag abbekommen – aber alles halb so wild. Es ist kein langer Ausfall, das sollte bald wieder funktionieren“, wird Laimer von „fcbinside.de“ zitiert. Ob er beim Supercup am Samstag gegen Dortmund mitwirken kann, ist ungewiss.