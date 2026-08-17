Schumann will soziales Jahr weiter anerkennen

Zuvor hatten NGOs die Befürchtung geäußert, dass es aufgrund der Wehrdienstreform Änderungen geben könnte. Es sei „widersprüchlich, junges Engagement fördern zu wollen, während man gleichzeitig Hürden für jene aufbaut, die bereit sind, sich für andere einzusetzen“, teilte die Diakonie mit. Mehr als 70 Prozent der Absolventinnen und Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres würden sich anschließend für eine Tätigkeit im Sozial- und Pflegebereich entscheiden.