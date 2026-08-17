Deutsche Bahn soll Urlauber nach Kärnten bringen

Großstädte werden bespielt

„Der deutsche Markt hat für Kärnten und die Steiermark eine herausragende Bedeutung. Mit dem gemeinsamen Auftritt als Süden Österreichs bündeln wir unsere Stärken und erreichen potenzielle Gäste mit inspirierenden Bildern und Geschichten genau dort, wo sie ihre Reiseentscheidungen treffen. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn schafft dafür eine ideale Plattform“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.