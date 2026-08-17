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Deutsche Bahn soll Urlauber nach Kärnten bringen

Kärnten
17.08.2026 16:00
Die Deutsche Bahn soll Urlauber in den Süden Österreichs bringen. Eine eigene Kampagne wurde ...
Die Deutsche Bahn soll Urlauber in den Süden Österreichs bringen. Eine eigene Kampagne wurde gestartet.(Bild: APA/dpa/Boris Roessler)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Kärnten und Steiermark machen gemeinsame Sache mit der Deutschen Bahn. Eine neue Kampagne soll den Herbsttourismus in den südlichen Bundesländern ankurbeln.

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Noch ist die Sommersaison nicht zu Ende. Doch der heimische Tourismus denkt schon an den Herbst und möchte auch die Nachsaison beleben.

Daher machen die Kärnten Werbung und das steirische Tourismusmarketing für die kommenden Monate gemeinsame Sache. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn möchten die Tourismusorganisationen für den Herbsturlaub im Süden Österreichs werben.

Großstädte werden bespielt
„Der deutsche Markt hat für Kärnten und die Steiermark eine herausragende Bedeutung. Mit dem gemeinsamen Auftritt als Süden Österreichs bündeln wir unsere Stärken und erreichen potenzielle Gäste mit inspirierenden Bildern und Geschichten genau dort, wo sie ihre Reiseentscheidungen treffen. Die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn schafft dafür eine ideale Plattform“, erklärt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Die Kampagne zielt auf die deutschen Städte Köln, München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ab. Dort werden nicht nur im Fernsehen Werbefilme aus Kärnten und der Steiermark laufen, sondern auch Social-Media-Kampagnen und Werbetafeln sind geplant. Kärnten wird dabei mit seinen Seen und dem vielfältigen Wanderangebot in den einzelnen Regionen hervorgehoben.

Insgesamt werden 400.000 Euro in die neue Kampagne, die vier Wochen laufen wird, investiert.

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