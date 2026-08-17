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„Wir lieben dich!“

Gänsehaut-Momente bei Abschied von Bonnie Tyler

Society International
17.08.2026 16:02
Die Trauerfeier für Sängerin Bonnie Tyler war am Montag voller Gänsehaut-Momente.
Die Trauerfeier für Sängerin Bonnie Tyler war am Montag voller Gänsehaut-Momente.(Bild: EPA/DIMITRIS LEGAKIS)
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Von krone.at

Mit ihren berühmtesten Songs und emotionalen Reden haben Familie und Freunde auf einer Trauerfeier Abschied von der britischen Sängerin Bonnie Tyler genommen. 

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Die Zeremonie in der walisischen Kirche Swansea Minster begann mit den Liedern „If I Sing You A Love Song“ und „It‘s A Heartache“. Zum Klang ihrer eigenen Stimme wurde Tylers weißer Sarg in die Kirche getragen, verziert etwa mit einem eingravierten Mikrofon und Violinschlüssel und dekoriert mit weißen Rosen und Lilien.

„Immer ein Star, nie eine Diva“
Pfarrer Justin Davies erzählte von der Kindheit der Sängerin, den Anfängen ihrer Karriere und der Begegnung mit ihrem „Seelenverwandten“, Tylers späterem Ehemann Robert Sullivan. Mit ihm war sie mehr als 50 Jahre lang verheiratet.

Bonnie Tylers weißer Sarg war mit weißen Blumen verziert.
Bonnie Tylers weißer Sarg war mit weißen Blumen verziert.(Bild: EPA/DIMITRIS LEGAKIS)
Blumengestecke waren mit liebevollen Nachrichten von Tylers Familie und Freunden versehen.
Blumengestecke waren mit liebevollen Nachrichten von Tylers Familie und Freunden versehen.(Bild: EPA/DIMITRIS LEGAKIS)

Talentscout Roger Bell, der Bonnie Tyler entdeckte, nannte die Sängerin in einer Rede warm und aufrichtig: „Sie war einzigartig.“ Tyler habe einen fantastischen Humor gehabt: „Sie hätte ihre eigene Talkshow haben sollen.“ Wenn er ihre Songs höre, bekomme er auch nach Jahrzehnten noch Gänsehaut.

Auch Tylers langjähriger Manager Matthew Davis gedachte der Britin. Die bodenständige Sängerin sei „immer ein Star, aber nie eine Diva“ gewesen.

Livestream und Public Viewing
Während die Trauerfeier geladenen Gästen vorbehalten war, konnten Fans sie auf einem großen Bildschirm auf einem nahegelegenen Platz sowie online als Livestream mitverfolgen. Hunderte Fans versammelten sich vor der Zeremonie vor der Kirche.

Schon am Vortag hatten viele Menschen in der Stadt Mumbles in Swansea unter Tränen Abschied von der Sängerin genommen, als ihr Sarg durch die Straßen zu ihrem Haus gefahren wurde.

Zahlreiche Fans von Bonnie Tyler sahen sich die Trauerfeier im Public Viewing an.
Zahlreiche Fans von Bonnie Tyler sahen sich die Trauerfeier im Public Viewing an.(Bild: EPA/DIMITRIS LEGAKIS)

  Im Programm der Trauerfeier schrieb ihre Familie laut der Nachrichtenagentur PA über Tyler, die mit bürgerlichem Namen Gaynor Sullivan hieß: „Sie wird als warmherzige, großzügige Künstlerin in Erinnerung bleiben, deren Musik Generationen berührte und noch immer Tanzflächen und Karaoke-Bars auf der ganzen Welt füllt.“ Die Sängerin lebe „in den zeitlosen Songs weiter, die sie zur Legende machten“.

Männerchor sang berühmtesten Hit
Kurz vor Schluss der Zeremonie kam noch einmal Gänsehaut-Stimmung auf. Der Männerchor Only Men Aloud, mit dem Tyler mehrfach gemeinsam aufgetreten war, sang den berühmtesten Hit der Sängerin: „Total Eclipse Of The Heart“. Nach dem Auftritt sagte Pfarrer Davies: „An alle, die Gaynor geliebt haben, und alle, die sie geliebt hat – mögen sie nun trauern können.“

Bonnie Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Spital in Portugal.
Bonnie Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Spital in Portugal.(Bild: AP/Alastair Grant)

  Vor der Kirche empfingen wartende Fans den Sarg der Sängerin mit lautem Applaus und „Wir lieben dich, Bonnie!“-Rufen. Tylers Ehemann winkte der Menge zu. Nach der Trauerfeier führte Bonnie Tylers letzte Reise dann durch ihren Heimatort Skewen. Am Straßenrand hatten sich laut BBC zahlreiche Einheimische versammelt. Die Beisetzung sollte anschließend im Kreis der Familie stattfinden.

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Tyler wurde 75 Jahre alt
Geboren wurde Bonnie Tyler 1951 als Gaynor Hopkins in Skewen. Große Powerballaden und ihre rauchige Stimme machten sie weltberühmt. Mit „Total Eclipse of the Heart“ und „Holding Out For A Hero“ sang sie zwei unvergessliche Pop-Hymnen. Mit der Single „Lost In France“ gelang ihr 1976 der erste Erfolg. Ein Jahr später machte sie „It‘s A Heartache“ weltbekannt.

Tyler starb im Juli im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Portugal nach schwerer Krankheit. Zuvor war sie nach einer Operation am Darm in ein künstliches Koma versetzt worden.

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