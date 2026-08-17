Gänsehaut-Momente bei Abschied von Bonnie Tyler

Männerchor sang berühmtesten Hit

Kurz vor Schluss der Zeremonie kam noch einmal Gänsehaut-Stimmung auf. Der Männerchor Only Men Aloud, mit dem Tyler mehrfach gemeinsam aufgetreten war, sang den berühmtesten Hit der Sängerin: „Total Eclipse Of The Heart“. Nach dem Auftritt sagte Pfarrer Davies: „An alle, die Gaynor geliebt haben, und alle, die sie geliebt hat – mögen sie nun trauern können.“