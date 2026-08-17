Anderson packt über „heimliche“ Liebe zu Frau aus

„Hohe Erwartungen“

Damals sei die Schauspielerin sehr unsicher gewesen und habe ein geringes Selbstwertgefühl gehabt. „Ich hatte so hohe Erwartungen daran, wie mein Leben in Amerika sein würde, weil ich während meiner Kindheit (in London, Anm.) ,Yank‘ genannt wurde, obwohl ich wie eine Britin klang“, schildert Gillian. „Dann wurde ich in den Staaten mit meinem Akzent als etwas ganz Besonderes aufgenommen, und ich genoss das, bis es sich wieder legte.“