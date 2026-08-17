Anderson packt über „heimliche“ Liebe zu Frau aus

Gillian Anderson hat über ihr Liebesleben gesprochen und verraten, dass eine ihrer ersten Beziehungen mit einem anderen Mädchen war.
Damals besuchte sie eine Highschool in den USA, nachdem sie aus Großbritannien, wo sie den Großteil ihrer Kindheit verbracht hatte, dorthin gezogen war. Anderson gab zu, dass sie die Beziehung geheim halten musste, weil sie sich für sie „verboten“ anfühlte.
„Wir mussten es verheimlichen“
Gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“ berichtete sie: „Eine meiner ersten Beziehungen war mit einem älteren Mädchen an der Highschool. Aber es fühlte sich geheim und verboten und falsch an, und wir mussten es verheimlichen. Später hatte ich einen Freund, der davon erfuhr und sich von mir trennte.“
Auf die Frage, ob sie damals dachte, dass sie lesbisch sei, antwortete die Schauspielerin: „Nein, das dachte ich nicht, weil ich ein paar Freunde gehabt hatte. Aber mir fehlten definitiv die Worte dafür.“
Weitere Beziehungen mit Frauen
Anderson verriet, dass sie später weitere Beziehungen mit Frauen hatte, aber nie dachte, dass eine davon zu einer langfristigen Partnerschaft führen würde.
Außerdem sprach sie darüber, wie schwer es ihr fiel, sich an ihrer Highschool einzufügen, nachdem sie im Alter von elf Jahren von London in die USA gezogen war. „Ich passte nicht nur nicht hinein, ich wollte auch gar nicht dazugehören“, gestand sie. „Ich war ein Punk in einer konservativen Stadt. Es gab nicht eine einzige andere Person, die einen Nasenring und einen Irokesenschnitt hatte.“
„Hohe Erwartungen“
Damals sei die Schauspielerin sehr unsicher gewesen und habe ein geringes Selbstwertgefühl gehabt. „Ich hatte so hohe Erwartungen daran, wie mein Leben in Amerika sein würde, weil ich während meiner Kindheit (in London, Anm.) ,Yank‘ genannt wurde, obwohl ich wie eine Britin klang“, schildert Gillian. „Dann wurde ich in den Staaten mit meinem Akzent als etwas ganz Besonderes aufgenommen, und ich genoss das, bis es sich wieder legte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.