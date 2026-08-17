Justiz verschärfte Haftstrafe nach Mordversuch

Das Oberlandesgericht Linz hat bei einem Berufungsverfahren die Strafe für einen 27-jährigen Türken erhöht: Statt zehn muss er jetzt für zwölf Jahre in das Gefängnis. Laut Anklage hat er am 20. Juli 2025 am Südtiroler Platz – dem Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes – einen Tschechen (38) mit einer Bierflasche attackiert und ihm danach vier Messerstiche versetzt: in den Bauch, Arm und Rücken.