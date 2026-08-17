Justiz verschärfte Haftstrafe nach Mordversuch

Ein 27-jähriger Türke muss jetzt für zwölf Jahre ins Gefängnis. Ende Mai wurde er wegen versuchten Mordes verurteilt, weil er am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes einen Tschechen mit einer Bierflasche und einem Messer lebensgefährlich verletzte. Bei der Berufungsverhandlung wurde seine Gefängnisstrafe erhöht.
Das Oberlandesgericht Linz hat bei einem Berufungsverfahren die Strafe für einen 27-jährigen Türken erhöht: Statt zehn muss er jetzt für zwölf Jahre in das Gefängnis. Laut Anklage hat er am 20. Juli 2025 am Südtiroler Platz – dem Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofes – einen Tschechen (38) mit einer Bierflasche attackiert und ihm danach vier Messerstiche versetzt: in den Bauch, Arm und Rücken.
Am 28. Mai wurde er einstimmig wegen versuchten Mordes verurteilt. Kürzlich wurde die Strafe verschärft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.