Mit der „Bestbesetzung“ heiß auf das EM-Ticket

Österreichs U21-Team benötigt am Freitag in Wien im Quali-Hit gegen Dänemark einen Sieg, um alle Chancen auf die zweite EM-Teilnahme zu wahren. Die Auswahl von Chefcoach Peter Perchtold ist rund um Hertha-Legionär Adewumi stark aufgestellt, darf sich im neuen Sportclub-Stadion auf viele Fans freuen.
„Wir haben ein starkes Team, verstehen uns sehr gut untereinander und sind schon richtig heiß auf dieses Match.“ Offensiv-Ass Oluwaseun Adewumi, bei Hertha BSC am Ball, war im „Krone“-Talk die Vorfreude auf den freitägigen (18, live auf ORF Sport+) Heimhit in der EM-Quali gegen Dänemark anzuhören.
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