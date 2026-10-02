Mit der „Bestbesetzung“ heiß auf das EM-Ticket

Österreichs U21-Team benötigt am Freitag in Wien im Quali-Hit gegen Dänemark einen Sieg, um alle Chancen auf die zweite EM-Teilnahme zu wahren. Die Auswahl von Chefcoach Peter Perchtold ist rund um Hertha-Legionär Adewumi stark aufgestellt, darf sich im neuen Sportclub-Stadion auf viele Fans freuen.