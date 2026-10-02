Und Action! Unsere neuen Lesevideos entstehen

Kamera an, Bücher auf und los geht’s: Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian stehen für unsere neuen Videos vor der Kamera, welche unter www.kidskrone.at zu finden sind.
Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Was bin ich aufgeregt! Wir stecken gerade mitten in den Videoaufnahmen für das kommende Lesejahr – und ich kann euch schon verraten: Leseonkel Christian hat wieder ganz viele spannende, lustige und informative Bücher für euch ausgesucht.
Insgesamt sind es 22 Bücher, die er euch – wie gewohnt – jeden Monat vorstellen wird. Oder sind es vielleicht mehr? Wenn ihr jetzt denkt: „Moment mal, das Jahr hat doch zwölf Monate und zwei mal zwölf ergibt 24!“, dann habt ihr natürlich vollkommen recht.
Abenteuer und Herausforderungen
Im Februar liest Leseonkel Christian gemeinsam mit der Chefredakteurin der „Kärntner Krone“, Clara Milena Steiner, nämlich nur ein Buch. Dafür wird dieses gleich in zwei Sprachen gelesen: auf Deutsch und auf Slowenisch. Und im Oktober wartet wie immer auch nur ein ganz besonderes Spezial-Video auf euch.
Diesmal blicken wir gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurück: Welche Abenteuer haben wir erlebt? Was haben wir alles gelesen? Und welche Herausforderungen mussten wir meistern? Apropos Herausforderungen: Wenn Leseonkel Christian so viele Bücher liest, kann es schon einmal passieren, dass er beim Lesen die Buchstaben verwechselt.
Lustige Hoppalas im neuen Video
Und auch die Figuren in unserem Zauberrahmen sind nicht immer ganz textsicher. Dann wird aus einem korrekten Satz plötzlich ein Kuddelmuddel – und wir müssen hinter der Kamera ordentlich lachen.
Sollen Theo und Leseonkel Christian bei euch in der Schule vorlesen? Dann schreib an: theo@krone.at
Die lustigsten Pannen könnt ihr im neuesten Video sehen. Bei den Dreharbeiten sind Julia und Martin ein eingespieltes Team: Sie kümmern sich um Kamera, Scheinwerfer und den Ton. Ich bin natürlich mittendrin und kann es kaum erwarten, euch die Videos zu zeigen!
Bis dahin heißt es für mich: Pfoten drücken, dass beim nächsten Take alle Buchstaben dort bleiben, wo sie hingehören!
Winke Winke, euer Theo
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