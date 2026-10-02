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Im FIFA-Machtkampf:

Infantino gewinnt arabische Verbände für sich

Fußball International
02.10.2026 12:30
FIFA-Präsident Gianni Infantino
FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der umstrittene FIFA-Präsident Gianni Infantino hat im Machtkampf um die Zukunft des Fußball-Weltverbands die Unterstützung von arabischen Verbänden erhalten. „Gianni Infantino hat in den vergangenen zehn Jahren die Einheit der weltweiten Fußball-Gemeinschaft gestärkt, den Fußball weiterentwickelt und seine globale Reichweite deutlich vergrößert“, hieß es in einer Erklärung nach einer Sitzung der Union of Arab Football Associations (UAFA) im saudi-arabischen Dschidda.

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Der UAFA gehören 22 nationale Verbände aus den Kontinentalverbänden aus Asien (AFC) und Afrika (CAF) an. Zu den Verbänden zählen unter anderem auch Katar und der übernächste WM-Gastgeber Saudi-Arabien. Der Ausrichter der WM 2034 hatte seine Unterstützung Ende August noch mit einer zeitlichen Einschränkung ausgesprochen. In die Region pflegt Infantino traditionell gute Beziehungen.

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Infantino war unter anderem nach einem Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren massiv unter Druck geraten, auch der Führungsstil des 56-Jährigen wird scharf kritisiert. Im März kommenden Jahres steht die Wahl zum FIFA-Präsidenten an. Infantino strebt eine weitere Amtszeit an, vor allem aus Europa sowie Nord- und Mittelamerika gibt es eine starke Opposition. Einen Gegenkandidaten für die Wahl haben die Verbände aber noch nicht genannt.

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