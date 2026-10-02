Infantino gewinnt arabische Verbände für sich

Infantino war unter anderem nach einem Vorstoß zur Vermarktung der WM-Rechte durch externe Investoren massiv unter Druck geraten, auch der Führungsstil des 56-Jährigen wird scharf kritisiert. Im März kommenden Jahres steht die Wahl zum FIFA-Präsidenten an. Infantino strebt eine weitere Amtszeit an, vor allem aus Europa sowie Nord- und Mittelamerika gibt es eine starke Opposition. Einen Gegenkandidaten für die Wahl haben die Verbände aber noch nicht genannt.