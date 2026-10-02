Eltern kämpfen stark um Schutzweg und Tempo 30

„Die Kurve ist für Fußgänger, aber auch für Autofahrer unglaublich unübersichtlich. Und genau da müssen die Kinder die Straßenseite wechseln“, klagt Martina Baumgartner aus Maria Rojach. Sie wohnt nicht weit weg von jener Kreuzung, die vielen Eltern von Schulkindern ein Dorn im Auge ist. Seit diesem Jahr geht auch ihr eigener Sohn jeden Tag über die Kreuzung: „Ich hole ihn aber immer ab. Kinder können den Verkehr nicht abschätzen!“