Erwin Baumann geht ins Rennen um Bürgermeisteramt

Beim Stadtparteitag wurde Baumann einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt. Die Zeit bis zur Wahl Ende Februar 2027 will die Villacher Stadt-FP nutzen und beginnt bereits nun mit dem Wahlkampf. „Mein Ziel ist klar die Bürgermeisterstichwahl. Wir wollen von Beginn an Klarheit schaffen und sagen mit wem, und wofür wir antreten und welche politischen Ziele wir verfolgen“, so Baumann.

Angriffe auf die politischen Mitbewerber soll es keine geben, vielmehr geht es darum, die Stadt für ihre Bürger weiterzuentwickeln. Baumann will mit seiner langjährigen politischen Erfahrung sowie seinen Einblick in viele Lebensbereiche in Villach punkten und stellt sich mit dem Slogan „Auf ihn kann Villach bauen“ als verlässlicher Vertreter der Bürgerinteressen dar.