Erwin Baumann geht ins Rennen um Bürgermeisteramt

Der Gemeinderatswahlkampf wirft in Villach seinen Schatten voraus: Die FPÖ hat Freitag ihren Bürgermeister- und Spitzenkandidat vorgestellt.
Bei dem bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf setzt die Villacher FPÖ auf bewährtes: Stadtrat Erwin Baumann wird als Bürgermeister- und Spitzenkandidat den bevorstehenden Wahlkampf bestreiten. Die weiteren Listenplätze werden noch in den Gremien festgesetzt.
Beim Stadtparteitag wurde Baumann einstimmig zum Spitzenkandidaten gewählt. Die Zeit bis zur Wahl Ende Februar 2027 will die Villacher Stadt-FP nutzen und beginnt bereits nun mit dem Wahlkampf. „Mein Ziel ist klar die Bürgermeisterstichwahl. Wir wollen von Beginn an Klarheit schaffen und sagen mit wem, und wofür wir antreten und welche politischen Ziele wir verfolgen“, so Baumann.
Angriffe auf die politischen Mitbewerber soll es keine geben, vielmehr geht es darum, die Stadt für ihre Bürger weiterzuentwickeln. Baumann will mit seiner langjährigen politischen Erfahrung sowie seinen Einblick in viele Lebensbereiche in Villach punkten und stellt sich mit dem Slogan „Auf ihn kann Villach bauen“ als verlässlicher Vertreter der Bürgerinteressen dar.
Die Ziele für Villach sind klar definiert und umfassen unter anderem die Themen leistbares Wohnen, Innenstadtentwicklung, Verkehr und Parken sowie Sicherheit. „Villach fehlen 450 Wohnungen. Vor allem Trennungen stellen uns immer wieder vor große Herausforderungen, da es darum geht schnell eine Unterkunft zu finden“, so Baumann. Dazu bedürfe es aber auch im Magistrat an mehr Mitarbeitern, die die zahlreichen Wohnungsanfragen rasch bearbeiten können
Impulse und Sicherheit für alle Stadtbereiche
Im Bereich der Innenstadt müsse es gelingen, wieder mehr kleine Geschäfte anzusiedeln und den Markt umzusetzen, so Baumann. Der Verkehr müsse im öffentlichen Bereich genauso werden wie für Fußgeher, Radfahrer oder Autofahrer. Baumann: „Es können nicht jedes Mal die einzelnen Gruppen gegeneinander ausgespielt werden.“
Impulse bedarf es außerdem in den Stadtteilen, die dringend weiterentwickelt werden müssen, so Baumann. Überdies müsse die Sicherheit deutlich erhöht werden. Der Stadtrat fordert mehr Polizeipräsenz in sämtlichen Stadtbereichen.
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