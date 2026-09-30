Schüler ohne Deutsch: Was soll aus denen werden?

60 Prozent aller Kinder in Wien, die wegen mangelnder Deutschkenntnisse als „außerordentliche“ Schüler eingestuft wurden, sind sogar hier geboren. Oft sind es Nachkommen der großen Flüchtlingsbewegungen seit 2015, die kein Deutsch verstehen. Ein Bildungsdesaster!
Was soll aus denen werden?
Das ist ein Satz, den schon Generationen vor uns gehört haben. Aber noch nie war die Situation so katastrophal wie heute. 45,7 Prozent aller Erstklässler sind außerordentliche Schüler, in Margareten sind es 74,8 Prozent. Das klingt harmlos, weil das Wort ordentlich darin vorkommt, aber diese Kinder können so schlecht Deutsch, dass sie dem Unterricht nicht eine Minute folgen können.
Wie wollen wir mit dieser bildungsintoleranten Masse, die sich nicht einmal die Schuhe binden, selbst mit 16 Jahren nicht die Uhr lesen kann, deren Analphabetismus so weit reicht, dass sie nach Jahren der Schulpflicht den Struwwelpeter genauso wenig kapiert wie wir Hieroglyphen – wie wollen wir mit dieser Masse in 20 Jahren unser System aufrechterhalten?
Wo sollen wir die Apotheker hernehmen, die den Unterschied zwischen einem Tic Tac und Diazepam kennen?
Wo die Lehrer, die wissen, dass man zum Logarithmus nicht tanzen kann?
Wo die Ärzte, die gelernt haben, dass man für eine Wandermilz kein festes Schuhwerk braucht?
Vor allem die Mediziner. Wenn die Politik in der Bildungs- und Migrationspolitik so außerordentlich bleibt wie bisher, wo nehmen wir in 20 oder 30 Jahren die Mediziner her?
Bleibt nur die Hoffnung auf KI. Dass der DaVinci-Roboter aus dem AKH selbstständig zu mir nach Hause krabbelt und mir am Küchentisch den entzündeten Blinddarm herausoperiert.
Sonst sehe ich schwarz.
Ohne Ärzte buchstäblich.
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