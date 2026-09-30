Schüler ohne Deutsch: Was soll aus denen werden?

Was soll aus denen werden?

Das ist ein Satz, den schon Generationen vor uns gehört haben. Aber noch nie war die Situation so katastrophal wie heute. 45,7 Prozent aller Erstklässler sind außerordentliche Schüler, in Margareten sind es 74,8 Prozent. Das klingt harmlos, weil das Wort ordentlich darin vorkommt, aber diese Kinder können so schlecht Deutsch, dass sie dem Unterricht nicht eine Minute folgen können.