Polizei erwischt Alkolenker und Pilz-Schmuggler

Im Zuge einer landesweiten Schwerpunktaktion machte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Jagd auf Alko- und Drogenlenker. Und das mit Erfolg: 12 Lenker mussten ihren Führerschein wegen zu hoher Promille abgeben. Vier standen unter Drogeneinfluss; sie mussten ebenfalls ihre Lenkerberechtigung den Beamten aushändigen.