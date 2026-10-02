Polizei erwischt Alkolenker und Pilz-Schmuggler

Wieder einmal nahmen die Beamten der Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei Fahrzeuglenker ins Visier. Dabei konnten die Polizisten 14 Alkolenker aus dem Verkehr ziehen. Im Rosental ging zudem ein italienischer Pilz-Schmuggler ins Netz.
Im Zuge einer landesweiten Schwerpunktaktion machte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Jagd auf Alko- und Drogenlenker. Und das mit Erfolg: 12 Lenker mussten ihren Führerschein wegen zu hoher Promille abgeben. Vier standen unter Drogeneinfluss; sie mussten ebenfalls ihre Lenkerberechtigung den Beamten aushändigen.
Flut an Organmandaten
Bei der Schwerpunktaktion hagelte es auch eine ordentliche Anzahl an Anzeigen und Organmandaten. Die Polizisten zeigten 252 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und des Kraftfahrgesetzes an. Zudem gab es für 239 Lenker Organmandate.
Italienischer Pilzsammler angezeigt
Schon am Mittwoch wurde ein italienischer Autolenker von einer Polizeistreife in Maria Elend angehalten. Seine Fracht: 30 Kilo Pilze – gesammelt in Kärnten und einiges an Geld wert.
Doch seine Fracht musste der Italiener in Kärnten zurücklassen. Stattdessen musste der Pilzsammler mit einer Anzeige die Heimreise antreten.
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