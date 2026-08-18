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Harry Kane: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“

Deutsche Bundesliga
18.08.2026 10:27
Harry Kane ist für den FC Bayern unersetzlich.
Harry Kane ist für den FC Bayern unersetzlich.(Bild: EPA/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach der Weltmeisterschaft und seinem anschließenden Urlaub ist Harry Kane zurück beim FC Bayern und nun rückt seine Zukunft in den Mittelpunkt.

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„Wir haben klar gesagt, dass wir nach der Weltmeisterschaft und nach meinem Urlaub reden wollen“, erklärte Kane bei seiner Rückkehr ins Training des deutschen Rekordmeisters. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Gespräche aufzunehmen, wir haben nur noch ein Jahr Zeit.“

Der Engländer war im Sommer 2023 von Tottenham Hotspur nach München gewechselt. Sein aktueller Vertrag läuft mit Ende der bevorstehenden Saison aus. Neuigkeiten über eine Verlängerung gebe es derzeit noch nicht, Verhandlungen seien angesichts der Vertragssituation aber „offensichtlich wichtig“.

Harry Kane
Harry Kane(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

„Beide Seiten sind entspannt“
Große Sorgen um seine Zukunft macht sich Kane dennoch nicht. „Beide Seiten sind entspannt“, versicherte der Bundesliga-Torschützenkönig. Die Zeichen stehen auf eine weitere Zusammenarbeit. Die englische „Times“ berichtete bereits vor einer Woche, dass Kanes Vertrag bis 2029 verlängert werden soll.

Zunächst richtet sich der Blick des Stürmers aber wieder auf das Geschehen auf dem Rasen. Kane rechnet damit, am Samstag im Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund zum Einsatz zu kommen.

Tormaschine 
Sportliche Argumente für eine Verlängerung hat der Torjäger reichlich geliefert. In seiner ersten Bundesliga-Saison 2023/24 erzielte Kane 36 Treffer, im Jahr darauf waren es 26. In der vergangenen Spielzeit sicherte er sich mit erneut 36 Toren die Kanone für den besten Bundesliga-Torschützen. Wettbewerbsübergreifend waren seine Zahlen sogar noch beeindruckender: In 51 Pflichtspielen gelangen dem Engländer in der vergangenen Saison satte 61 Treffer.

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