Harry Kane: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt“

Tormaschine

Sportliche Argumente für eine Verlängerung hat der Torjäger reichlich geliefert. In seiner ersten Bundesliga-Saison 2023/24 erzielte Kane 36 Treffer, im Jahr darauf waren es 26. In der vergangenen Spielzeit sicherte er sich mit erneut 36 Toren die Kanone für den besten Bundesliga-Torschützen. Wettbewerbsübergreifend waren seine Zahlen sogar noch beeindruckender: In 51 Pflichtspielen gelangen dem Engländer in der vergangenen Saison satte 61 Treffer.