Wie schädlich ist Waldbrand-Rauch für Gesundheit?

Was kann man tun, um sich vor dem Rauch zu schützen?

Die Menschen sollten möglichst drinnen bleiben und die Fenster geschlossen lassen, empfiehlt die WHO. Klimaanlagen sollten nicht in einem Modus betrieben werden, in dem sie die Luft von Außen hineinlassen. Wer nach draußen geht, sollte eine FFP2-Maske tragen.