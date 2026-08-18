Brite verprügelt direkt nach Ankunft Taxifahrer

Brite schlug wild um sich

Der Urlauber sei in Begleitung unterwegs gewesen. Auch von herbeieilenden Kollegen des Opfers ließ sich der Brite nicht beruhigen. Im Gegenteil! Ein weiterer Taxifahrer bekam der Polizei zufolge Schläge im Bauch- und Brustbereich ab. Danach musste der Wagen des zweiten Taxifahrers herhalten, den der „Rotgänger“ verbeulte. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 400 Euro.