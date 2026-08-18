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Zelle statt Mallorca

Brite verprügelt direkt nach Ankunft Taxifahrer

Ausland
18.08.2026 10:38
Gleich nach der Ankunft eskalierte die Lage.
Gleich nach der Ankunft eskalierte die Lage.(Bild: ARKADIJ SCHELL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Brite hat sich auf Mallorca für einen eigenwilligen Urlaubsstart entschieden: Kurz nach seiner Ankunft ignorierte der Tourist eine rote Ampel. Ein Taxifahrer wies ihn darauf hin – was den Hitzkopf dermaßen erzürnte, dass er komplett die Fassung verlor.

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Kaum gelandet und schon in Polizeigewahrsam. Dieses „Kunststück“ gelang einem Briten kurz nach seiner Ankunft am Flughafen Palma, wie aus einer Mitteilung der spanischen Nationalpolizei vom Sonntag hervorgeht. Im Bereich der Taxis haben sich offenbar absurde Szenen abgespielt. 

Noch am Flughafenareal überquerte der Brite eine rote Ampel. Als sich der Taxifahrer über den Regelbruch aufregte, schlug ihm der Tourist kurzerhand ins Gesicht. Das Opfer ging umgehend zu Boden. 

Brite schlug wild um sich
Der Urlauber sei in Begleitung unterwegs gewesen. Auch von herbeieilenden Kollegen des Opfers ließ sich der Brite nicht beruhigen. Im Gegenteil! Ein weiterer Taxifahrer bekam der Polizei zufolge Schläge im Bauch- und Brustbereich ab. Danach musste der Wagen des zweiten Taxifahrers herhalten, den der „Rotgänger“ verbeulte. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 400 Euro. 

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Erst als ein dritter Taxifahrer und weitere Passanten hinzukamen, ließ sich der Aggro-Tourist bändigen. Sie brachten den Briten unter Kontrolle, hielten in fest und übergaben ihn anschließend den Einsatzkräften. Die Opfer klagten über Schmerzen und suchten ein Gesundheitszentrum auf.

Der Brite muss sich nun vor Gericht wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Ein entspannter Start in den Urlaub sieht irgendwie anders aus ...

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