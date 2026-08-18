Olympia in Gefahr! Topstar droht jetzt eine Sperre

Der französischen Olympia-Zweiten über 100 m Hürden, Cyrena Samba-Mayela, droht wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen eine Sperre von bis zu zwei Jahren. Wie die französische Sportzeitung „L‘Equipe“ berichtet, soll die 25-jährige Leichtathletin innerhalb von zwölf Monaten dreimal gegen ihre Meldepflichten verstoßen haben.
Werden drei Meldepflicht- oder Kontrollversäumnisse innerhalb dieser Frist festgestellt, liegt nach den Anti-Doping-Regeln ein Verstoß vor.
Samba-Mayela ist nach Angaben von „L‘Equipe“ bislang nicht gesperrt. Die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) habe die Französin aufgefordert, die mutmaßlichen Verstöße zu erklären. Weder die Sportlerin noch der ebenso informierte französische Verband haben sich bisher geäußert.
Einzige Leichtathletik-Medaille für Frankreich
Bei einer längeren Sperre könnte für Samba-Mayela auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles in Gefahr geraten. Die Spiele beginnen am 14. Juli 2028. Samba-Mayela hatte in Paris die einzige Leichtathletik-Medaille für Gastgeber Frankreich geholt.
Im selben Jahr wurde sie in Rom Europameisterin. Bei der EM in Birmingham fehlte die Titelverteidigerin zuletzt wegen Wadenproblemen.
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