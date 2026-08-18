Olympia in Gefahr! Topstar droht jetzt eine Sperre

Einzige Leichtathletik-Medaille für Frankreich

Bei einer längeren Sperre könnte für Samba-Mayela auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles in Gefahr geraten. Die Spiele beginnen am 14. Juli 2028. Samba-Mayela hatte in Paris die einzige Leichtathletik-Medaille für Gastgeber Frankreich geholt.