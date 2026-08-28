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Hand aufs Herz

Dürfte in Ihrem Schlafzimmer öfters was los sein?

Intim
28.08.2026 09:08
Zufrieden, aber zu selten: Die Österreicher hätten gerne häufiger Sex, sagt eine Umfrage.
Zufrieden, aber zu selten: Die Österreicher hätten gerne häufiger Sex, sagt eine Umfrage.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

In den heimischen Betten ist es offenbar schnarchfad: Laut einer Umfrage hätten sechs von zehn Befragten zumindest gern einmal in der Woche Sex – tatsächlich hat das aber etwa nur jeder Dritte. Wir staunen: Stimmt das?

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Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher (66 Prozent) sind laut dem Onlineportal „Parship“ mit ihrem Sexleben zufrieden. Allein: Es scheitert an der Häufigkeit. Jeder Fünfte hat zumindest noch einmal im Monat ein Stelldichein; der Rest noch seltener – oder wollte es zumindest nicht sagen.

Jetzt mal ehrlich: Ist die Kluft zwischen Wunsch und Realität wirklich so groß? Ist es nicht einfach nur ein Vorurteil, dass Frauen stets zu selten, Männer dafür immer zu häufig Intimität wollen?

Was sagen Sie: Wie oft wäre eigentlich „genug“? Und braucht das Liebesspiel wirklich eine bestimmte Regelmäßigkeit? Wie sind denn Ihre Erfahrungen: Sind Sie zufrieden mit Ihrer Beziehung, was die Erotik betrifft?

Oder hätten Sie auch nichts dagegen, wenn häufiger einmal das Bett wackeln würde? Ist das vielleicht auch eine Sache der aktuellen Lebenssituation? 

Hand aufs Herz

  • In unserer Serie „Hand aufs Herz“ wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, Platz für Ihre ganz persönlichen Erfahrungen in Sachen Liebe, Sex und Beziehungen geben.
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