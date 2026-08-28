Dürfte in Ihrem Schlafzimmer öfters was los sein?

Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher (66 Prozent) sind laut dem Onlineportal „Parship“ mit ihrem Sexleben zufrieden. Allein: Es scheitert an der Häufigkeit. Jeder Fünfte hat zumindest noch einmal im Monat ein Stelldichein; der Rest noch seltener – oder wollte es zumindest nicht sagen.

Jetzt mal ehrlich: Ist die Kluft zwischen Wunsch und Realität wirklich so groß? Ist es nicht einfach nur ein Vorurteil, dass Frauen stets zu selten, Männer dafür immer zu häufig Intimität wollen?