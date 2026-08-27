Harlem Globetrotters: Jubiläumsshow in Wien

Spektakuläre Dunkings, verblüffende Dribblings, Trickwürfe und jede Menge Humor: Die weltberühmten Harlem Globetrotters kommen am 6. Oktober 2026 nach Wien und verbinden Basketball mit Entertainment. Sichern Sie sich Ihre Tickets aktuell im Krone Ticketshop untert ticket.krone.at um 25% rabattiert.
Seit 100 Jahren stehen die Harlem Globetrotters für die besondere Verbindung von Basketball und Show. Im Herbst gastiert das legendäre US-Team im Rahmen seiner großen Jubiläumstour in Österreich.
Nervenkitzel, Lachen und Freude
Für die 100-Jahre-Tour wurde eine eigene Jubiläumsshow entwickelt. Hochklassige Athletik trifft dabei auf Entertainment: Dunkings, außergewöhnliche Würfe und Ballkunststücke wechseln sich mit Comedy und der direkten Interaktion mit dem Publikum ab. Zum Jubiläum tritt das Team erstmals in eigens gestalteten 100-Jahre-Trikots an. Gegner sind traditionell die Washington Generals.
Die Geschichte der Harlem Globetrotters reicht bis 1926 zurück. Seither trat das Team in mehr als 120 Ländern auf sechs Kontinenten auf und prägte auch die Entwicklung des Basketballsports. Größen wie Wilt Chamberlain, Connie Hawkins, Meadowlark Lemon und Curly Neal trugen das Globetrotters-Trikot. Mit Nat „Sweetwater“ Clifton gehörte zudem ein Globetrotter zu den Wegbereitern für schwarze Spieler in der NBA.Auch die heutige Generation setzt auf außergewöhnliche Ballkunst. Das Team hält mehr als 60 Guinness-Weltrekorde.
6. Oktober 2026, SPORT ARENA WIEN
Einlass: 18:00 Uhr
Beginn: 19:00
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