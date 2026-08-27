Harlem Globetrotters: Jubiläumsshow in Wien

Die Geschichte der Harlem Globetrotters reicht bis 1926 zurück. Seither trat das Team in mehr als 120 Ländern auf sechs Kontinenten auf und prägte auch die Entwicklung des Basketballsports. Größen wie Wilt Chamberlain, Connie Hawkins, Meadowlark Lemon und Curly Neal trugen das Globetrotters-Trikot. Mit Nat „Sweetwater“ Clifton gehörte zudem ein Globetrotter zu den Wegbereitern für schwarze Spieler in der NBA.Auch die heutige Generation setzt auf außergewöhnliche Ballkunst. Das Team hält mehr als 60 Guinness-Weltrekorde.