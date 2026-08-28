Richterin legt Trumps Briefwahl-Hürden auf Eis

Im Herbst geht es um viel

Am 3. November wird bei den „Midterms“ etwa ein Drittel des Senats und das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner in beiden Parlamentskammern könnte jedes einzelne Mandat darüber entscheiden, wer am Ende die Macht im Kongress hat. Sollten die Republikaner ihre Mehrheit auch nur in einer Kammer verlieren, wäre es für Trump deutlich schwieriger, seine politischen Vorhaben umzusetzen.