Lech: Deutscher Wanderer (64) tödlich verunglückt

Drama in den Lecher Alpen: Beim Abstieg von der Göppinger Hütte stürzte ein 64-jähriger Wanderer aus Deutschland am Donnerstag rund 70 Meter über felsiges Gelände ab. Der Mann erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen.
Der Mann stieg gemeinsam mit zwei Begleitern von der Göppinger Hütte in Richtung Butzensee ab. Dabei kam er zu Fall und stürzte rund 70 Meter über einen felsdurchsetzten Hang ab.
Seine Begleiter setzten umgehend einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber „Gallus 1“ stieg auf – doch die Hilfe kam für den 64-Jährigen zu spät. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.
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