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Juwelen-Coup in Wien

Spektakulärer Kunstraub: Polizei sucht diese Täter

Österreich
27.08.2026 22:01
Nach dem Schmuckdiebstahl in einem Wiener Museum sind die Verdächtigen noch immer auf der ...
Nach dem Schmuckdiebstahl in einem Wiener Museum sind die Verdächtigen noch immer auf der Flucht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.(Bild: Krone-Collage/LPD Wien, Hertha Hurnaus)
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Von krone.at, Christoph Budin , Sandra Pichler-Ramsauer und Martina Münzer-Greier

Sie kamen als Besucher in ein Wiener Museum – und verließen es mit einem wertvollen Collier. Nach dem spektakulären Schmuckdiebstahl in der Innenstadt veröffentlicht die Polizei nun Bilder der beiden Tatverdächtigen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

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Wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstagabend mitteilte, konnten im Zuge der Ermittlungen Lichtbilder der beiden bislang unbekannten Männer gesichert werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Polizei nun um die mediale Veröffentlichung der Fotos.

Polizei veröffentlicht Bilder der Verdächtigen
Die beiden Männer sollen am Donnerstagnachmittag in einem Museum in der Wiener Innenstadt eine Glasvitrine eingeschlagen und daraus ein Ausstellungsstück entnommen haben. Bei der Beute handelt es sich um ein wertvolles Collier. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit dem Schmuckstück in unbekannte Richtung.

Die gesuchten Personen sind beide zwiscehn 170-175 cm groß und haben eine schlanke Statur, ...
Die gesuchten Personen sind beide zwiscehn 170-175 cm groß und haben eine schlanke Statur, ...(Bild: LPD Wien)
... dunkle Haare, dunkler Bart schwarze Oberbekleidung sowie dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle.
... dunkle Haare, dunkler Bart schwarze Oberbekleidung sowie dunkle Turnschuhe mit weißer Sohle.(Bild: LPD Wien)

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, unter anderem kam auch ein Personenspürhund der Polizeidiensthundeeinheit Wien zum Einsatz.

Wer kennt diese Männer?
Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen. Auch Informationen zum gestohlenen Collier können für die Ermittler wichtig sein. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-38200 erbeten. Wer einen der Männer erkennt oder Angaben zum Verbleib des gestohlenen Colliers machen kann, sollte sich daher direkt an die Polizei wenden.

Schmuck aus Van-Cleef-Ausstellung gestohlen
Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Nach der bisherigen Darstellung betraten die beiden Männer das Museum zunächst als Besucher. Ihr Interesse galt der aktuellen Ausstellung „Glanzstücke“, die Schmuckstücke von Van Cleef & Arpels sowie Objekte aus der MAK-Sammlung zeigt.

Neben den Tätern wird nun auch fieberhaft nach diesem Collier gesucht.
Neben den Tätern wird nun auch fieberhaft nach diesem Collier gesucht.(Bild: LPD Wien)

Insgesamt umfasst die Ausstellung rund 500 Exponate – mehr als 300 davon stammen von Van Cleef & Arpels, weitere über 200 aus der Sammlung des Museums.

Nach Informationen der „Krone“ soll es sich bei dem gestohlenen Stück um ein Diamanten-Collier handeln. Über den tatsächlichen Wert des gestohlenen Schmuckstücks liegen in der Polizeiaussendung keine Angaben vor.

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Der aktuelle Coup weckt Erinnerungen an einen der bekanntesten Kunstdiebstähle Österreichs: Am 11. Mai 2003 wurde die berühmte „Saliera“ von Benvenuto Cellini aus dem Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlen. Der Täter war damals über ein Baugerüst in das Museum eingestiegen.

Das goldene Salzfass wurde später wiedergefunden. Der Dieb stellte sich und wurde zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

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