Spektakulärer Kunstraub: Polizei sucht diese Täter

Wer kennt diese Männer?

Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen. Auch Informationen zum gestohlenen Collier können für die Ermittler wichtig sein. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-38200 erbeten. Wer einen der Männer erkennt oder Angaben zum Verbleib des gestohlenen Colliers machen kann, sollte sich daher direkt an die Polizei wenden.