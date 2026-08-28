Mann kam in Heuwender: 82-Jähriger in Lebensgefahr

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Der 26-jährige Enkelsohn wollte seinem Großvater bei der Reparatur unterstützen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Der 82-Jährige geriet in den Heuwender und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 26-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Landwirt vom Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.