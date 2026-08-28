Mann kam in Heuwender: 82-Jähriger in Lebensgefahr

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 82-jähriger Landwirt im steirischen Bezirk Murau bei landwirtschaftlichen Arbeiten lebensgefährlich verletzt. Sein Enkelsohn war zum Unfallzeitpunkt bei ihm und setzte die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde in das UKH Klagenfurt gebracht.
Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall in St. Lambrecht (Bezirk Murau). Gegen 17.30 Uhr war ein 82-jähriger Landwirt mit seinem Traktor mit Heuarbeiten beschäftigt. Dabei dürften sich Teile eines Weidezauns im Kreiselwender verfangen haben, woraufhin der Landwirt seinen Traktor abstellte und den Zaun entfernen wollte.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Der 26-jährige Enkelsohn wollte seinem Großvater bei der Reparatur unterstützen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Der 82-Jährige geriet in den Heuwender und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der 26-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang und alarmierte die Einsatzkräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Landwirt vom Rettungshubschrauber in das UKH Klagenfurt geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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