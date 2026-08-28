Finanz-Angestellte spähte immer wieder Daten aus

„Nur helfen und unterstützen wollte“

Vor Richter Michael Böhler und den Schöffen argumentierte die Angeklagte, dass sie „nur helfen und unterstützen wollte“. Aufforderungen dazu konnte sie aber – bis auf einen Fall – nicht nennen. Man habe die Frau gebeten, im Zuge eines Steuerausgleichs „zu schauen, ob wir die geltend gemachten Begräbniskosten zurückerstattet bekommen“, sagte eine Zeugin entlastend.