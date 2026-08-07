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Parship-Umfrage:

Unzufrieden! Österreicher hätten gerne mehr Sex

Österreich
07.08.2026 10:21
Laut einer Studie der Online-Partnervermittlung Parship hätten viele Österreicherinnen und ...
Laut einer Studie der Online-Partnervermittlung Parship hätten viele Österreicherinnen und Österreicher gerne mehr Sex, als sie derzeit haben (Symbolbild).(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Zwei Drittel der befragten Österreicherinnen und Österreicher (66 Prozent) sind mit ihrem Sexleben zufrieden. Dennoch gibt es eine Kluft zwischen Wunsch und Realität, wie eine aktuelle Parship-Umfrage zeigt. Sechs von zehn Befragten hätten gerne zumindest einmal pro Woche Sex. Tatsächlich hat das etwa jede dritte Person (34 Prozent).

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Jede fünfte Person gab an, zumindest einmal im Monat Sex zu haben. Der Rest der 1069 Befragten, die zwischen 18 und 75 Jahre alt sind, hat entweder seltener sexuelle Aktivitäten oder machte dazu keine Angaben. Junge Menschen haben häufiger Geschlechtsverkehr als Personen, die über 40 Jahre alt sind. Beide Altersgruppen sind aber gleichermaßen zufrieden. Bei den Frauen ist die Kluft zwischen Wunsch und Realität geringer als bei den Männern. Für Männer ist es wiederum denkbarer, guten Sex zu haben, ohne für das Gegenüber Liebe zu empfinden.

Neun von zehn Befragten gaben an, zu wissen, was ihnen gefalle. Allerdings ist es immerhin ungefähr vier von zehn Personen (44 Prozent) unangenehm, über ihre sexuellen Bedürfnisse zu sprechen. „(...) Nähe, Verbundenheit, aber auch eine gewisse aufregende Spannung zwischen zwei Menschen sind gute Voraussetzungen, sich fallen lassen zu können und seine Wünsche realisieren zu können. Scham und Angst vor Ablehnung können das Ansprechen sexueller Bedürfnisse erschweren“, sagte Parship-Psychologin Caroline Erb in einer Aussendung. Man sollte gut wahrnehmen, was sich emotional und körperlich stimmig anfühle.

Zitat Icon

Scham und Angst vor Ablehnung können das Ansprechen sexueller Bedürfnisse erschweren.

Parship-Psychologin Caroline Erb

Viele fühlen sich nicht ausreichend aufgeklärt
Beim Wissen über Sexualität ist laut der Umfrage der Online-Partnervermittlung noch Luft nach oben. Nur jede zweite Person sagte, in ihrer Jugend ausreichend aufgeklärt worden zu sein. Im Bundesländer-Vergleich fühlen sich Wienerinnen und Wiener mit 60 Prozent am besten aufgeklärt. Drei von zehn Befragten würden gerne mehr über Sexualität wissen, auch hier haben die Menschen aus Wien (36 Prozent) die Nase vorn.

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Am zufriedensten mit ihrem Sexleben sind Befragte aus Oberösterreich (74 Prozent), Steirerinnen und Steirer haben hingegen die größte Lücke zwischen Wunsch und Realität. Menschen aus Niederösterreich ist es laut der Umfrage am unangenehmsten, über ihre sexuellen Bedürfnisse zu sprechen (51 Prozent). „Sexuelle Bedürfnisse können sich im Laufe des Lebens verändern. Diese Veränderungen sind ein normaler Teil der persönlichen Entwicklung und können zu einer erfüllten Sexualität in jeder Lebensphase beitragen“, sagte Erb.

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