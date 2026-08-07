Unzufrieden! Österreicher hätten gerne mehr Sex

Jede fünfte Person gab an, zumindest einmal im Monat Sex zu haben. Der Rest der 1069 Befragten, die zwischen 18 und 75 Jahre alt sind, hat entweder seltener sexuelle Aktivitäten oder machte dazu keine Angaben. Junge Menschen haben häufiger Geschlechtsverkehr als Personen, die über 40 Jahre alt sind. Beide Altersgruppen sind aber gleichermaßen zufrieden. Bei den Frauen ist die Kluft zwischen Wunsch und Realität geringer als bei den Männern. Für Männer ist es wiederum denkbarer, guten Sex zu haben, ohne für das Gegenüber Liebe zu empfinden.