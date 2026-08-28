E-Scooter-Unglück erinnert an Todesdrama

Mehr als 1000 Verletzte allein in Oberösterreich pro Jahr

Die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten ist in den vergangenen Jahren aufgrund der wachsenden Zahl der verwendeten Fahrzeuge förmlich explodiert – in Oberösterreich waren es im Vorjahr mehr als 1000. Dabei sind schwere Kopfverletzungen an der Tagesordnung, vor allem, wenn kein Helm getragen wird. Und jene, die ihren Kopf nicht schützen, sind – laut einer Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit – in der Mehrheit. Kaum 20 Prozent der E-Scooter-Fahrer tragen einen Helm. Bei jenen, die einen Leih-Scooter verwenden, ist es kaum ein Prozent. Etwa jeder vierte Unfall ist ein Zusammenprall mit einem anderen Verkehrsteilnehmer.