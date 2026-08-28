Salah-Trainer will zurücktreten, darf aber nicht

„Nicht akzeptiert“

Blöd nur, dass ihm das Vorhaben nicht gestattet wurde, in einer Stellungnahme erklärte Trabzonspor: „Unser Trainer Fatih Tekke hat im Zuge der emotionalen Belastung durch die Niederlage nach dem Spiel gegen Ferencvaros seinen Rücktritt erklärt. Der Vorstand von Trabzonspor hat den Rücktritt unseres Trainers Fatih Tekke nicht akzeptiert.“ Tekke werde seine Funktion als Coach fortführen und im Ligaspiel gegen Amedspor auf der Trainerbank Platz nehmen. Dass die nächsten Wochen im Verein harmonisch ablaufen, darf bezweifelt werden ...