Trump: „Wir streben kein Treffen mit dem Iran an“

Die iranische Führung hat die angedrohten jüngsten US-Sanktionen in einem Brief an die Vereinten Nationen als einen Akt staatlichen und wirtschaftlichen Terrorismus verurteilt. Dieser richtet sich an UNO-Generalsekretär António Guterres, den UNO-Sicherheitsrat und die UNO-Mitgliedstaaten. Irans Außenminister Abbas Araqchi schrieb darin, dass die US-Sanktionen bewusst der Zivilbevölkerung schadeten, weil der Zugang zu Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Gütern eingeschränkt werden solle. Der UNO-Sicherheitsrat und die Mitgliedstaaten sollten „die einseitigen Zwangsmaßnahmen und Sekundärsanktionen“ verurteilen und zurückweisen. Zudem sollten diese auch nicht anerkannt und umgesetzt werden.