Große Trauer in Norwegen: Harald V. (89) ist tot

Trat bei Olympischen Spielen an

Schon früh begeisterte sich Harald für den Sport und die Natur. Im Segeln trat er später bei drei Olympischen Spielen an, 1964 war er bei der Eröffnungsfeier in Tokio sogar Fahnenträger. Viele Olympische Spiele hat er auch als Zuschauer mitverfolgt – besonders begeistert immer dann, wenn Norwegerinnen und Norweger auf Skiern antraten.