Große Trauer in Norwegen: Harald V. (89) ist tot

Mit tiefer Trauer hat das norwegische Königshaus den Tod von König Harald V. bekannt gegeben. Der 89-jährige Monarch, Europas ältester regierender König und seit 1991 Staatsoberhaupt Norwegens, ist am Freitagmorgen gestorben. Das Land verliert damit einen der beliebtesten und langlebigsten Herrscher seiner modernen Geschichte – einen König, der nie abdankte und bis zuletzt an seinem Eid „Alt for Norge“ (Alles für Norwegen) festhielt. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König.
Die Trauernachricht teilte das norwegische Königshaus auf seiner Webseite und auf der Plattform Instagram mit – das Posting sehen Sie hier:
Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von König Harald hieß es: „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald verstarb am Freitag, dem 28. August, um 06:35 Uhr friedlich im Rikshospitalet.“
Haakon wachte am Bett seines Vaters
Kronprinz Haakon hatte die Nacht an der Seite seines Vaters gewacht. In den frühen Morgenstunden war auch Königin Sonja (89) wieder ins Rikshospitalet geeilt.
König Harald war bereits seit dem 17. August wegen einer Infektion im Blut stationär behandelt worden. Am Donnerstag hatte der Palast schließlich mitgeteilt, dass der Gesundheitszustand des Königs „sehr ernst“ sei. Die Königsfamilie versammelte sich daraufhin im Spital. Der Kronprinz und die Königin sagten am Donnerstag zudem alle Termine ab.
Haakon ist jetzt König
Harald war der älteste regierende Monarch Europas – er hatte in den letzten Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König.
Wenn ein Staatsoberhaupt in Norwegen stirbt, übernimmt sein Nachfolger im selben Augenblick den Thron. Als wichtigster Termin gilt nach Angaben des Königshauses der verpflichtende Eid des neuen Königs auf die Verfassung, der von einer feierlichen Zeremonie begleitet wird. Schließlich werden der König und die Königin in der Regel einer Tradition zufolge gesegnet.
Trotz gesundheitlicher Probleme schloss Harald bis zuletzt eine Abdankung übrigens aus. „Ein König ist entweder gesund oder tot“, sagte er stets überzeugt.
Erster in Norwegen geborener Prinz seit 567 Jahren
Harald kam am 21. Februar 1937 in der Gemeinde Asker bei Oslo zur Welt. Damals war er der erste in Norwegen geborene Prinz seit 567 Jahren.
Im Zweiten Weltkrieg floh die Königsfamilie nach dem Einmarsch der Nazis 1940 ins Ausland, Harald als kleines Kind mit seiner Mutter Kronprinzessin Märtha und seinen beiden Schwestern erst nach Schweden und dann in die USA. Nach fünf Jahren der deutschen Besatzung kehrte die Familie unter Jubel nach Norwegen zurück, wo der junge Prinz Harald in den Folgejahren in Oslo zur Schule ging.
Trat bei Olympischen Spielen an
Schon früh begeisterte sich Harald für den Sport und die Natur. Im Segeln trat er später bei drei Olympischen Spielen an, 1964 war er bei der Eröffnungsfeier in Tokio sogar Fahnenträger. Viele Olympische Spiele hat er auch als Zuschauer mitverfolgt – besonders begeistert immer dann, wenn Norwegerinnen und Norweger auf Skiern antraten.
An seiner Seite stand dabei seit über einem halben Jahrhundert die kunstinteressierte Kaufmannstochter Sonja. Erst nach jahrelangem Zögern seines Vaters König Olav V. heiratete Harald die Bürgerliche im Jahr 1968. 1991 wurde er nach Olavs Tod schließlich Norwegens neuer König – als erst dritter Monarch seit der Unabhängigkeit 1905.
König Harald in Norwegen sehr beliebt
Seine Landsleute schätzten König Harald V. für seine zurückhaltende Art – und dafür, dass er klare Kante zeigen konnte, wenn es darauf ankam. Seine Reden waren oft geprägt von Mitmenschlichkeit und Taktgefühl.
So tröstete er die Norweger nach den Terroranschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya 2011. Nach der Flüchtlingskrise positionierte er sich mit einem Plädoyer für Vielfalt und Toleranz als besonnener Mahner. Beliebt war der Monarch auch wegen seines trockenen Humors. Am Freitag musste Norwegen schließlich von seinem geliebten König Abschied nehmen.
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