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Einigung erzielt

Emiliano Martinez vor Wechsel zu PL-Konkurrenten

Premier League
28.08.2026 08:10
Emiliano Martinez wird Aston Villa wohl verlassen.
Emiliano Martinez wird Aston Villa wohl verlassen.(Bild: AFP/APA/YASIN AKGUL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emiliano Martinez wird Aston Villa wohl in Richtung London verlassen. Wie Sky berichtet, soll sich der Klub aus Birmingham mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des argentinischen Teamgoalies geeinigt haben.

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Rund 7,5 Millionen Euro (inklusive Boni) sollen für die Dienste des 33-Jährigen den Besitzer wechseln.

Mit Argentiniens Nationalmannschaft wurde Martinez einmal Weltmeister und einmal ...
Mit Argentiniens Nationalmannschaft wurde Martinez einmal Weltmeister und einmal Vize-Weltmeister.(Bild: AP/Ashley Landis)

Martinez unterschreibt demnach einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison an der Stamford Bridge. Was mit den weiteren „Blues“-Goalies um Roberto Sanchez und Mike Penders passiert, ist unklar ...

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