Emiliano Martinez vor Wechsel zu PL-Konkurrenten

Emiliano Martinez wird Aston Villa wohl in Richtung London verlassen. Wie Sky berichtet, soll sich der Klub aus Birmingham mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des argentinischen Teamgoalies geeinigt haben.
Rund 7,5 Millionen Euro (inklusive Boni) sollen für die Dienste des 33-Jährigen den Besitzer wechseln.
Martinez unterschreibt demnach einen Vertrag bis 2028 mit der Option auf eine weitere Saison an der Stamford Bridge. Was mit den weiteren „Blues“-Goalies um Roberto Sanchez und Mike Penders passiert, ist unklar ...
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